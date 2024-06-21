Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

21 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:40

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile anlaştı.

Galatasaray cephesi transfer görüşmelerini doğrularken Acun Ilıcalı da ayrılığı duyuran bir açıklama yaparak bu transferi resmen doğruladı.

TARAFTARLARDAN BATSHUAYİ'YE TEPKİ!

Fenerbahçe yönetimi, Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken Galatasaray ile anlaşan 30 yaşındaki forvete sarı-lacivertli taraftarlar yoğun şekilde tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Michy Batshuayi'nin eşi Amely, sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını ve ırkçı yorumlarla karşılaştığını iddia eden bir paylaşımda bulundu.

"FUTBOL UĞRUNA ÇOCUĞUMU ÖLMESİNE DİLEYENLER UTANMALI!"

Belçikalı yıldızın eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından kendisine ve çocuğuna yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Amely Maria, "Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlar. Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenler utanmalısınız. Siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Ne büyük utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria daha sonra bu paylaşımı sildi.