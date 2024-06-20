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Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Resmen açıkladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Haziran 2024 11:04 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:17
Mauro Icardi Galatasaray&#039;da kalacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla üst üste iki şampiyonluk yaşayan, 25 kez ağları sarsarak gol kralı olan Mauro Icardi, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a transfer süreci hakkında da konuştu.

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Resmen açıkladı - 1. Resim

ICARDİ: "GALATASARAY'A GİTMEK İSTEMEDİM, WANDA BENİ İKNA ETTİ"

"Türkiye'de çok rahat mısınız? Bu kadar rahat olacağınızı düşünüyor muydunuz?" sorusu üzerine Icardi, "Hayır, hayır, düşünmemiştim. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü ben Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum." dedi.

WANDA NARA TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Wanda Nara, "Evet, İstanbul'a gittim ve bayıldım. Ben de gitmiştim. Çocuklarla gitmiştim. O bilmiyordu. Yalnız gittim, bir ev aradım. Yani, her şeyi ben organize ettim. Ona oraya gideceğini ve harika olacağını söyledim. O da bayıldı." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Resmen açıkladı - 2. Resim

ICARDİ: "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GALATASARAY'DA KALIYORUZ"

Arjantinli futbolcu, geleceği hakkında da konuştu. Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray’da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray’dayım." dedi.

Yıldız golcünün bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne su serpti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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