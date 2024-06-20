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Galatasaray, Sofyan Amrabat transferinde sona yaklaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 08:32 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 08:33
Galatasaray, Sofyan Amrabat transferinde sona yaklaştı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Sofyan Amrabat transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Futbolda gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin Sofyan Amrabat transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Fotomaç'ın SkySports'a dayandırdığı habere göre, yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtilirken, imza aşamasına gelinmesinin en büyük etkenlerinden birinin de Sofyan'ın abisi Nordin Amrabat olduğu belirtildi.

2012-2015 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat'ın kardeşiyle görüştüğü ve sarı-kırmızılı kulüple ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta kiralık geçiren Faslı futbolcunun bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da bulunuyor.

Öte yandan İngiliz ekibi, Amrabat'ın 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ay sonuna kadar kullanabilir.  

27 yaşındaki orta saha Manchester United'ta 30 maçta forma şansı bulmuştu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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