Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olacak olan Michy Batshuayi'nin istatistikleri

19 Haziran 2024 21:54 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:01

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre futbolcunun menajeri Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonlandırmak için avukatla birlikte İstanbul'a geldi.

Batshuayi'nin Fransa'da sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

MİCHY BATSHUAYİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Belçikalı futbolcu kariyeri boyunca sırasıyla Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı.

MİCHY BATSHUAYİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

Michy Batshuayi kariyeri boyunca toplam 465 maça çıkarak 186 gol ve 42 asist yaptı.

Maçlarda toplam 26 bin 440 dakika boyunca oynama süresi bulan yıldız oyuncunun güncel değeri Transfermarkt verilerine göre 8.50 milyon Euro olarak belirtiliyor.

BATSHUAYİ FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de ise toplam 43 maça çıkarak 24 gol ve 3 asist yaptı.

1.886 dakika süre bulan isim toplam sadece 5 sarı kart gördü.

Euro 2024'de ise Belçika Milli Takım kadrosunda yer almadı.