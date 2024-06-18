Kerem Aktürkoğlu'na 3 resmi teklif! Galatasaray bonservisini belirledi

18 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:02

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Geçen sezon 12 gol 7 asistlik performansına rağmen zaman zaman eleştirilerin hedefi olan ve tribünlere sitem eden Aktürkoğlu'na teklif yağıyor.

Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı. İspanyol ekibi Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulübün Kerem'e transfer teklifini iletip beklemeye geçtiği öğrenildi.

A Milli Takım formasıyla EURO-2024'te ter dökecek olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili son kararı ise turnuva sonrasına bıraktı.

KEREM TERCİHİNİ YAPTI

Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad'dan yana olacağı düşünülüyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

25 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarı kırmızılı yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri de 15 milyon Euro.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamaları sırasında Tivibu Spoor'a yaptığı açıklamada, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar" diye konuşarak adeta veda sinyali vermişti.