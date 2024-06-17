Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

17 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:13

Fenerbahçe Beko'da 2 oyuncuyla yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın son 2 sezondur formasını giyen Nick Calathes, takımdan ayrıldı. Calathes, Basketbol Süper Ligi final serisi son maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendisine burada oynaması için verdiği fırsattan dolayı çok minnettar olduğunu belirtmiş ve buradan iyi ayrıldığını söylemişti.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp de bugün Nick Calathes ile yolların ayrıldığına dair resmi açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Yunan basketbolcu, bu sezon takımın EuroLeague Final Four oynama başarısı ve Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

BİR AYRILIK DAHA

Sarı-lacivertliler, ABD'li oyuncu Nate Sestina ile de yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Öte yandan Fenerbahçe Beko, yardımcı antrenörler Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarını ayırma kararı almıştı.