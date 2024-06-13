Şampiyon Fenerbahçe Beko'dan Fatih Terim'in kızına cevap: Partiyi kimse iptal edemez

13 Haziran 2024 07:35 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 07:48

Anadolu Efes'i final serisinin 4. maçında evinde 80-71 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da baş antrenör Jasikevicius ve basketbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

GÖNDERMEYE GÖNDERME!

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in 3. maç sonrası yaptığı "Partiyi bozdunuz" paylaşımına cevap ise takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan geldi.

Şampiyonluğu harika bir his olduğunu belirten Mahmutoğlu, "Anadolu Efes çok kaliteli bir takım, onları tebrik ediyoruz. 3-0 bitirmek kolay değildi. Bizim partilerimizi iptal etmişlerdi öyle diyorlardı. Çarşamba gühnü daha güzel bir parti olur diye düşündük. Bizim partilerimizi kimse iptal edemez. Tüm Fenerbahçe camiasına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

MERVE TERİM NE DEMİŞTİ?

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettiği final serisinin 3. maçı sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Ali Koç'un futboldaki Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı "Partiyi bozduk" açıklamasını gönderme yapmıştı.

Terim, Instagram paylaşımında Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının skorunu paylaşarak, "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz.'' ifadelerini kullanmıştı.