Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Süper Lig final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 36-33'lük skorla ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken, maçı da uzatmalar sonrası 80-72'lik skorla kazandı. Ligde son şampiyonluğunu 2022 yılında yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 11. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yılının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi. 9 Haziran'da yapılan seçimde 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç da müsabakayı saha kenarından takip etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından 11. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Erdoğan, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe Beko camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Fenerbahçe ilk çeyreğe çok hızlı başlayarak 11-0'lık üstünlük kurdu. İlk çeyrek bittiğinde ise skor 22-8'di.

İkinci çeyrekte ise Fenerbahçe Beko farkı 20 sayıya kadar çıkartsa da Anadolu Efes 14-0'lık seri ile maça tutunmasını bildi. Fenerbahçe devreye 36-33 önde girdi.

Üçüncü çeyrek ise dengeli oynandı. Anadolu Efes çeyrek sonunda tempoyu artırarak son çeyreğe 52-51 önde girmesini başardı.

Dördüncü çeyrekte ise çok hızlı oynanan maçta 64-64'lük skorla maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise Hayes-Davis'in peş peşe attığı üçlüklerle Anadolu Efes'in direncini kırmayı başardı. Karşılaşma 80-72 tamamlandı ve Fenerbahçe Beko 11. kez zafere ulaşmayı başardı.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI

PLAY-OFF SERİLERİNDE TEK MAĞLUBİYET

Bu sezon Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes'i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Anadolu Efes ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.