VAR'da yeni dönem başlıyor! EURO 2024'te başlayacak

12 Haziran 2024 21:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:08

UEFA, EURO 2024'ün başlamasına günler kala turnuva için yeni bir karar aldı.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı duyurdu. Euro 2024'te VAR'da incelenen pozisyonlar için verilen kararlar artık detaylı bir şekilde ekranda açıklanacak.

Yeni kararlarda ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.