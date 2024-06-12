Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!

12 Haziran 2024 19:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:49

EURO 2024'ün başlamasına günler kala Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN PORTEKİZ'İ İŞARET ETTİ

Jose Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Mourinho, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini söyledi.

BİREYSEL ÖDÜLLER İÇİN İNGİLTERE'Yİ ÖNDE TUTTU

Mourinho, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı tahmininde bulundu.

İTALYA'YA ŞANS VERMEDİ

Fenerbahçe'ye katılmadan önce son olarak İtalya'nın Roma takımında görev yapan Jose Mourinho son şampiyona şans vermeyerek, "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. Geçen sefer kazandılar ama ikinciye de inanmıyorum." açıklamalarına yer vererek İtalya'dan tepki çekti.

İtalya 2022 ve 2018 Dünya Kupası'na da katılamamıştı.