Emre Can, Alman milli takımına katıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 18:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:47
Almanya milli takımı EURO 2024 için kadrosuna Emre Can'ı ekledi.
Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.
Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.
EMRE CAN SEZON KARNESİ
Emre Can bu sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr