NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti!

12 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:40

EURO 2024 gruplarından Türkiye birinci çıkarsa muhtemel rakipleri! En iyi dört üçüncüden biriyle karşılaşacak

EURO 2024 gruplarından Türkiye birinci çıkarsa muhtemel rakipleri! En iyi dört üçüncüden biriyle karşılaşacak

NBA'in ikonik logosunda silueti kullanıldığı için 'The Logo' olarak bilinen NBA efsanesi Jerry West 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümüyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

WEST'İN KARİYER YOLCULUĞU

West'in Los Angeles Lakers'ta 1960 yılında NBA draftında ikinci sıradan seçilerek başlayan parlak bir kariyeri oldu.

Kısa sürede göze çarpan bir oyuncu haline gelen West, çaylakken maç başına 17,6 sayı, ikinci sezonunda ise 30,8 sayı ortalamasına ulaştı.

14 KEZ ALL-STAR OLDU

14 yıllık kariyeri boyunca her yıl All-Star takımına seçildi ve bir NBA şampiyonluğu kazandı.

West daha önce Los Angeles Lakers'ta oynamış ve Clippers'ta yönetici olarak çalışmıştı.

Clippers tarafından yapılan açıklamada, "Basketbolda mükemmelliğin simgesi ve onu tanıyan herkes için bir dost olan Jerry West, bu sabah 86 yaşında huzur içinde hayata veda etti." ifadeleri yer aldı.