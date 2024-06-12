Tanguy Ndombele takımdan ayrıldı

12 Haziran 2024 18:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:01

Premier Lig takımı Tottenham, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Tanguy Ndombele ile yollarını ayırdı.

Tottenham yaptığı açıklamada futbolcunun 2025 yılına kadar olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Tottenham'ın 2019 yaz transfer döneminde 62 milyon euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon kulübünden kadrosuna kattığı Ndombele, İngiliz kulübünde 91 maçta forma giydi ve 10 gol attı.

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta süre alırken beklentileri karşılayamadı.