Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 13 Haziran Perşembe saat 15.30'da başlayacak

12 Haziran 2024 18:46 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:51

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Yarın başlayacak olan bu önemli maç, voleybol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Maçın, son derece çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak ve büyük bir mücadele sergileyecek.

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Maç, 13 Haziran Perşembe saat 15.30'da başlayacak.

Milli takımımız, bu maçı galibiyetle tamamlayarak uluslararası arenada gücünü bir kez daha göstermek istiyor.

Özellikle son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, taraftarlarını gururlandırmak için sahaya çıkacak.

Voleybolseverler, heyecan dolu bu mücadeleyi izlemek için nefeslerini tuttu.