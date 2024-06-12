EURO 2024 öncesi büyük şok! İrfan Can Kahveci sakatlandı

12 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:21

EURO 2024 öncesi milli takımımızda şok sakatlık.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre EURO 2024'e sayılı günler kala milli takımımızın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığını ve kadrodan çıkarılma durumunu paylaştı.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF: "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadelerine yer verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SEZON KARNESİ

İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu oynayarak Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 46 maçta 18 gol 8 asist üretti.