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Feyenoord, Arne Slot'u Liverpool'a gönderdikten sonra yeni teknik direktörü Brian Priske'yi açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:53
Feyenoord, Arne Slot&#039;u Liverpool&#039;a gönderdikten sonra yeni teknik direktörü Brian Priske&#039;yi açıkladı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, Arne Slot'un Liverpool'un başına geçmesi sonrasında yeni teknik direktörünü duyurdu.

Feyenoord resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın başına geçen sezon Çek Ligi takımı olan Sparta Prag'ı çalıştıran Brian Priske'nin getirdiğini açıkladı.

GALATASARAY'I AVRUPA YOLUNDAN ETMİŞTİ 

2022/23 sezonunun başında Sparta Prag'daki görevine başlayan Priske, 96 maçta 2.19 puan ortalaması tutturmuştu. 

Priske, takımı ile geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı turnuva dışına itmişti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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Cemile18 Şubat 2022 22:48

Bende Biyontech asisi oldukdan sonra adet gecimesi ve adet azligi yasiyorum bu gune kadar boyle biseyle karsilasmamisdim.

Serap 8 Ekim 2021 04:00

Bende de aşi olduktan sonra adet düzensizlği oldu

Serap 8 Ekim 2021 04:00

Bende de aşi olduktan sonra adet düzensizlği oldu

Serpil berker18 Ağustos 2021 21:24

Ben ikinci alman aşısını oldum adetim kesildi iki aydir adet olamiyorum

Aynur24 Temmuz 2021 01:54

15 temmuz da biontech 2.ci aşıyı oldum.fakat hasta etti kolumun altı şişti.5 gun sonra geçti.goguslerin büyüdü ve adet o günden beri damla damla geliyor. 45 yaşındayım hic bu kadar sıkıntılı regli olmamistim

Biontti20 Temmuz 2021 18:27

Biontec gercekten adet duzensizligine sebeb oldu regl 10 gun gecikti.ve saat givi isleyen duzenimim icine etti regl olduktqn 10 gun sonra tekrar regl oldum.bununla ilgili arastirma yapilmasi gerek

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