Feyenoord, Arne Slot'u Liverpool'a gönderdikten sonra yeni teknik direktörü Brian Priske'yi açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:53
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, Arne Slot'un Liverpool'un başına geçmesi sonrasında yeni teknik direktörünü duyurdu.
Feyenoord resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın başına geçen sezon Çek Ligi takımı olan Sparta Prag'ı çalıştıran Brian Priske'nin getirdiğini açıkladı.
GALATASARAY'I AVRUPA YOLUNDAN ETMİŞTİ
2022/23 sezonunun başında Sparta Prag'daki görevine başlayan Priske, 96 maçta 2.19 puan ortalaması tutturmuştu.
Priske, takımı ile geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı turnuva dışına itmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bende Biyontech asisi oldukdan sonra adet gecimesi ve adet azligi yasiyorum bu gune kadar boyle biseyle karsilasmamisdim.
Bende de aşi olduktan sonra adet düzensizlği oldu
Bende de aşi olduktan sonra adet düzensizlği oldu
Ben ikinci alman aşısını oldum adetim kesildi iki aydir adet olamiyorum
15 temmuz da biontech 2.ci aşıyı oldum.fakat hasta etti kolumun altı şişti.5 gun sonra geçti.goguslerin büyüdü ve adet o günden beri damla damla geliyor. 45 yaşındayım hic bu kadar sıkıntılı regli olmamistim
Biontec gercekten adet duzensizligine sebeb oldu regl 10 gun gecikti.ve saat givi isleyen duzenimim icine etti regl olduktqn 10 gun sonra tekrar regl oldum.bununla ilgili arastirma yapilmasi gerek