Thiago Motta Juventus'ta!

12 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:08

Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus, Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Thiago Motta ile anlaştı.

Serie A ekibi Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta oldu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada 41 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bologna ile sözleşmesi sona eren Thiago Motta bu sezon büyük bir başarıya imza atarak Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.

Juventus, Massimo Allegri'yi İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında 'kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları' gerekçesiyle görevinden almıştı.