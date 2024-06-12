Fenerbahçe Opet 6 oyuncu ile yollarını ayırdı

12 Haziran 2024 21:39 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:42

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kadın voleybol takımı oyuncularından Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada sporculara emekleri için teşekkür edilerek, "Oyuncularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.