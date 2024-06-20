Galatasaray'ın kasasını Zaniolo dolduracak! 3 kulüple masaya oturuluyor

20 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:03

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılara geri döndü.

YOLLAR AYRILIYOR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Nicolo Zaniolo ile Galatasaray'ın yollarının hafta sonuna kadar ayrılması bekleniyor.

Erden Timur’dan boşalan Sportif A.Ş. görevini üstlenen İbrahim Hatipoğlu, İtalyan yıldızın satış görüşmeleri için yurt dışına gitti. Hatipoğlu, cuma akşamına kadar 3 kulüple masaya oturacak.

EN CİDDİ TEKLİF İTALYA'DAN

Şu ana kadar en ciddi teklifi Atalanta'nın sunduğu öne sürülürken Galatasaray’ın bu satıştan en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi.

Galatasaray geçen sezon da Aston Villa’ya 5 milyon Euro’ya kiralanan Zaniolo’dan ciddi bir kâr elde edecek. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun bonservisi için Roma'ya taksitler halinde 15 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTENİYOR

Galatasaray cephesi Zaniolo’nun yeni kulübüyle yapılacak olan sözleşmede bir sonraki satıştan yüksek bir pay yüzdesi de istiyor.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun, Serie A’da tekrar patlama yaparak, büyük bir Avrupa devine transfer olma ihtimalini çok yüksek görüyor.

Cimbom bu ihtimalin gerçekleşmesiyle birkaç sezon içerisinde Zaniolo’dan tekrar para kazanma fırsatı bulmayı hedefliyor.