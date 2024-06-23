Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

23 Haziran 2024 16:18 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 17:04

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) temsilcimiz 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelmişti.

Portekiz'e 3-0 kaybeden A Milli Takım gruplardan çıkma ümidini son maça bırakmıştı.

EURO 2024 grup karşılaşmaları kapsamında son 16'ya kalmak için Ay-Yıldızlılar, Çekya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ÇEKYA'YA YENİLİRSE GRUPTAN NASIL ÇIKACAK?

Türkiye, Çekya'ya yenilirse ve Portekiz, Gürcistan'ı yenerse Türkiye F Grubu'nun üçüncüsü olacak.

Türkiye bu durumda son 16'ya kalmak için diğer grupların üçüncüleri ile karşılaştırılacak.

6 takım arasında gerçekleşecek olan bu karşılaştırmada en çok puanı alan 4 takım son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE ÇEKYA'YA YENİLİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye'nin üçüncü olduğu durumda B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda İspanya lider tamamlamayı garantiledi.

Türkiye İspanya ile eşleşirse 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda ise İngiltere şu an 4 puanla birincilik koltuğunda otururken 2'şer puanda olan Danimarka ve Slovenya'nın ise liderlik şansları devam ediyor.

Türkiye en iyi dört arasına girerse ve C Grubu ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 maçına çıkacak.

GÜRCİSTAN KAZANIRSA TÜRKİYE ELENECEK Mİ?

Gürcistan ve Portekiz arasında 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da düzenlenecek olan karşılaşma Türkiye için oldukça kritik olacak.

Gürcistan, Portekiz'i yenerse ve Türkiye Çekya'ya kaybederse temsilcimiz turnuvaya veda edecek.