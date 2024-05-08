Eurovision 2024 ilk yarı finali geçen ülkeler

08 May 2024 16:29 - Güncelleme : 08 May 2024 16:33

Eurovision 2024 ilk yarı finali 7 Mayıs akşamı büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yarışma tarihinde ilk defa, yarı finalde yarışmadan finale katılan kurucu ülkeler de yarı finalde sahne aldı.

Belli olan ilk 10 ülkenin ardından, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı final yapılacak ve yine 10 ülke daha belirlenecek.

İşte ilk yarı finali geçen ülkeler ve temsilcileri:

Sırbistan Teya Dora / Ramonda

Portekiz İolanda / Grito

Slovenya Raiven / Veronika

Ukrayna Alyona Alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Litvanya Silvester Belt / Luktelk

Finlandiya Windows95man / No Rules

Kıbrıs Silia Kapsis / Liar

Hırvatistan Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

İrlanda Bambie Thug / Doomsday Blue

Lüksemburg Tali / Fighter