Eurovision 2024 ilk yarı finali geçen ülkeler
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 16:29 - Güncelleme : 08 May 2024 16:33
Eurovision 2024'ün ilk yarı finalini geçen 10 ülke belli oldu. Peki, hangi ülkeler yarı finali geçti? İkinci yarı final ne zaman? İşte detaylar...
Eurovision 2024 ilk yarı finali 7 Mayıs akşamı büyük bir coşkuyla yapıldı.
Yarışma tarihinde ilk defa, yarı finalde yarışmadan finale katılan kurucu ülkeler de yarı finalde sahne aldı.
Belli olan ilk 10 ülkenin ardından, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı final yapılacak ve yine 10 ülke daha belirlenecek.
İşte ilk yarı finali geçen ülkeler ve temsilcileri:
Sırbistan Teya Dora / Ramonda
Portekiz İolanda / Grito
Slovenya Raiven / Veronika
Ukrayna Alyona Alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Litvanya Silvester Belt / Luktelk
Finlandiya Windows95man / No Rules
Kıbrıs Silia Kapsis / Liar
Hırvatistan Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
İrlanda Bambie Thug / Doomsday Blue
Lüksemburg Tali / Fighter
Kaynak: TGRT Haber