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Eurovision 2024 ilk yarı finali geçen ülkeler

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 16:29 - Güncelleme : 08 May 2024 16:33
Eurovision 2024 ilk yarı finali geçen ülkeler

Eurovision 2024'ün ilk yarı finalini geçen 10 ülke belli oldu. Peki, hangi ülkeler yarı finali geçti? İkinci yarı final ne zaman? İşte detaylar...

Eurovision 2024 ilk yarı finali 7 Mayıs akşamı büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yarışma tarihinde ilk defa, yarı finalde yarışmadan finale katılan kurucu ülkeler de yarı finalde sahne aldı.

Belli olan ilk 10 ülkenin ardından, 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı final yapılacak ve yine 10 ülke daha belirlenecek.

Eurovision 2024 ilk yarı finali geçen ülkeler - 1. Resim

İşte ilk yarı finali geçen ülkeler ve temsilcileri:

Sırbistan Teya Dora / Ramonda

Portekiz İolanda / Grito

Slovenya Raiven / Veronika

Ukrayna Alyona Alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Litvanya Silvester Belt / Luktelk

Finlandiya Windows95man / No Rules

Kıbrıs Silia Kapsis / Liar

Hırvatistan Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

İrlanda Bambie Thug / Doomsday Blue

Lüksemburg Tali / Fighter

Kaynak: TGRT Haber
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