Evde bakım maaşı yattı mı? Ödemelerin yapıldığı iller sorgulaması e-devlette!

15 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:17

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Kasım itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım maaşları il bazında yatırılmaya başlanacak.

Bu hafta sonu yağmur var mı? 16-17 Kasım Meteoroloji İstanbul hava durumu paylaşıldı

Bu hafta sonu yağmur var mı? 16-17 Kasım Meteoroloji İstanbul hava durumu paylaşıldı

Ağır engelli​, hasta​ ve yaşlı​ vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. Devlet desteğinin yattığı tarih ise illere göre farklılık gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI​ YATTI MI?

Bakanlık tarafından her ay bakıma muhtaç kişilere yardım amaçlı tahsis edilen evde bakım yardımı ödemelerinin tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanıyor.

İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla beraber yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşları 9 bin 77 TL olarak belirlenmişti.