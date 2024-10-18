Evde bakım yardımı ödemelerinde süreç başladı

18 Ekim 2024 10:15 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:16

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılma süreci merak ediliyor. Bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım maaşları il bazında yatırılmaya başlandı.

Ağır engelli​, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. Devlet desteğinin yattığı tarih ise illere göre farklılık gösteriyor.

EVDE BAKIM YARDIM ÖDEMELERİ YATIRILDI MI?

Evde bakım yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:



“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş​ ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla beraber yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşları 9 bin 77 TL olarak belirlendi.