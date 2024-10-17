Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Umut Akyürek Ankara'da doğdu

17 Ekim 2024 19:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 19:30

Şarkıcı Umut Akyürek, son zamanlarda kızı ile gündeme geldi. Vatandaşlar sanatçının hayatını merak etmeye başladı ve Umut Akyürek kimdir sorusunu sordu.

Umut Akyürek evladı için yardım çağrısında bulundu! Kızı Melek Bal'ın son paylaşımı ise hayrete düşürdü

Umut Akyürek evladı için yardım çağrısında bulundu! Kızı Melek Bal'ın son paylaşımı ise hayrete düşürdü

Türk sanat müziği​ sanatçısı Umut Akyürek, son günlerde kızı ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Bununla birlikte Umut Akyürek kimdir sorusu da soruluyor. İşte detaylar!

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara​'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya​'da tamamladı. Akyürek, lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi​ Devlet Konservatuvarı bölümünde gerçekleştirdi.

1988 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'ne başlayarak kariyeri için bir adım attı. 1990 senesinde ise TRT amatör ses yarışmasına katıldı.

Katıldığı yarışmada 3. olan Akyürek, sonraki sene İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses bölümüne girdi. Sonrasında TRT sanatçısı olarak hayatına devam etti.

UMUT AKYÜREK KIZI OLAYI NE?

Umut Akyürek, yıllar önce kızının hiperaktivite tedavisi gördüğünü ve okula ara verdiğini açıkladı. Ünlü isim bu kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında kızının öleceğinden ya da birini öldüreceğinden endişe ettiğini söyledi. Ayrıca eşine bıçakla saldırdığını ve kendisini de iki kez darp ettiğini belirtti.