Umut Akyürek evladı için yardım çağrısında bulundu! Kızı Melek Bal'ın son paylaşımı ise hayrete düşürdü

17 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:46

Umut Akyürek kızından korkup kendisini odaya kilitlemişti. Kızının uyuşturucu kullandığını ve kendisine ya da bir başkasına zarar vermesinden korktuğunu belirten Umut Akyürek, yardım istedi. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın son paylaşımı ise hayrete düşürdü.

Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medya​ hesabından yaptığı paylaşım sonrası TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programına katıldı. Kızından yıllardır şiddet​ gördüğü anlatan Umut Akyürek, yetkililerden yardım​ istedi. Umut Akyürek2in yardım çağrısından sonra kızı Melek Bal'ın paylaşımı 'pes' dedirtti.

UMUT AKYÜREK'İN KIZININ SON PAYLAŞIMI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

İlk olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Umur Akyürek, kendisini odaya kilitleyip yardım istedi. Kızının eve geldiğini ve kendisine veya bir başkasına zarar verebileceğinden endişe ettiğini belirten Umu Akyürek yardım çağrısında bulunmuştu. Umut Akyürek'in 19 yaşındaki kızı Melek Bal ise son paylaşımında hayrete düşürdü.

Kolunda kelepçe ile poz veren Melek Bal, paylaşımına "Başladı bizim mesai" notunu düştü. Kollarındaki çiziklerle dikkat çeken Melek Bal, yetkililer tarafından tekrar rehabilitasyon merkezine götürüldü.

UMUT AKYÜREK'İN ZOR ANLARI

Yayınladığı videoda korkularını dile getiren Umut Akyürek, “Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethanede ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var.” dedi.