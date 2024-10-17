Danla Biliç attan düştü! O anları paylaşıp kendiyle dalga geçti
Bir süredir at binme dersleri alan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, yaşadığı talihsiz kazayı paylaştı. Attan düşen Danla Biliç, kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi.
Danla Biliç son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Attan düşen Danla Biliç,o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Whitney Houston'un I Will Always Love You şarkısıyla videoyu paylaşan fenomene "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.
DANLA BİLİÇ ATTAN DÜŞTÜ
Bir süre önce futbolcu Doğan Alemdar ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Danla Biliiç, yaşadığı talihsiz kazanın videosunu paylaştı. Attan düşen Danla Biliç, o anlardaki kareyi "Ne olmuşkine" notuyla yayınladı.
DANLA BİLİÇ ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Youtube'da yayınladığı videolarla popüler olan Danla Biliç, değişimiyle de çok konuşuldu. Ünlü isim, son olarak pişman olduğu dolgu işleminden bahsedip takipçilerini uyardı.