Danla Biliç attan düştü! O anları paylaşıp kendiyle dalga geçti

17 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:52

Bir süredir at binme dersleri alan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, yaşadığı talihsiz kazayı paylaştı. Attan düşen Danla Biliç, kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Danla Biliç​ son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Attan düşen Danla Biliç,o anları ise sosyal medya​ hesabından paylaştı. Whitney Houston'un I Will Always Love You şarkısıyla videoyu paylaşan fenomene "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

DANLA BİLİÇ ATTAN DÜŞTÜ

Bir süre önce futbolcu Doğan Alemdar​ ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Danla Biliiç, yaşadığı talihsiz kazanın videosunu paylaştı. Attan düşen Danla Biliç, o anlardaki kareyi "Ne olmuşkine" notuyla yayınladı.

DANLA BİLİÇ ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Youtube​'da yayınladığı videolarla popüler olan Danla Biliç, değişimiyle de çok konuşuldu. Ünlü isim, son olarak pişman olduğu dolgu işleminden bahsedip takipçilerini uyardı.