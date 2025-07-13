Altın alacaklar için kritik uyarı! İslam Memiş çarşamba gününe işaret etti!

Finans analisti İslam Memiş, değişen altın fiyatları konusunda yatırımcı için kritik tarihlere dikkat çekti. Memiş, altın yatırımı yapacak kişiler için iki tarih verdi. İşte detaylar...

Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. 15 Temmuz Salı gününü işaret eden Memiş, özellikle altın, dolar ve gümüş piyasalarında ani dalgalanmalara karşı uyarılarda bulundu. Memiş’e göre, bu tarih yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir dönüm noktası olabilir.

İslam Memiş, Salı günü Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle iç piyasaların kapalı olacağını, ancak dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin devam edeceğini vurguladı. ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin aynı güne denk gelmesinin ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini belirten Memiş, “Salı günü Türkiye'de resmi tatil olduğundan dolayı bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Ancak küresel piyasalar açık olacak ve ABD verisiyle sert dalgalanmalar yaşanabilir” dedi.

Yatırımcıların hamlelerini pazartesi ya da çarşamba günü yapmalarını tavsiye eden uzman, Salı günü kur ve kıymetli metallerde açılabilecek geniş makaslara karşı özellikle bireysel yatırımcıların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

İSLAM MEMİŞ 'ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLEYİN' DEDİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda gram altının 4.185 TL seviyelerine kadar gerilemesini alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini, kendisinin de ortalama 4.204 TL’den alım yaptığını söyledi. “Pozisyon almak isteyenler ya pazartesi gününü kullanmalı ya da çarşamba gününü beklemeli” diyen Memiş, yıl sonu hedeflerinin değişmediğini ve gram altının 4.500 TL seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca ons altının kasım ayına kadar 3.500 dolar seviyesine yükselebileceğini söyleyen uzman, son haftalardaki sakinleşmenin sona erdiğini ve yeniden yükseliş eğilimine geçileceğini öngördüğünü belirtti.

DOLARDA 40 LİRANIN ALTINA DİKKAT!

Son olarak dolar kuruna da değinen İslam Memiş, kısa vadede doların 40 TL seviyesinin altına inme eğiliminde olduğunu ancak bu durumun kalıcı olmayacağını söyledi. "Yıl sonu 45 lira hedefimiz devam ediyor. 40 liranın altı tekrar alıcıları getirir ve kuru yukarı taşır" diyen Memiş, yıl sonunda dolar/TL kurunda 45 lira hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.