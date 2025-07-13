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 | Baran Aksoy

Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması! Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi: Yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı

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Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması! Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi: Yeni detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 10:55

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Şile Belediyesine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Başkan Özgür Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen 6 şüpheli, daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

"BAŞKANIN RİCASI, YARDIM..."

Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan incelemelerde; belediye bünyesindeki başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" gibi ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep edip aldıkları tespit edildi.

Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması! Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi: Yeni detaylar ortaya çıktı

20 BİN AVRO RÜŞVET İDDİASI

10 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu avukat Ali Şafak’ın, yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında talep edilen 20 bin avroyu rüşvet olarak aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine yöneltilen rüşvet suçlamasına karşılık Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesini gerekçe göstererek, “Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum.” dediği öğrenildi.

Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması! Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi: Yeni detaylar ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldikten sonra yetkilerini yardımcılarına devrettiğini belirterek, usulsüz işlemlerden haberdar olmadığını savundu. Kabadayı’nın bazı beyanlarda geçen “başkan” ifadesiyle kastedilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca, rüşvet suçlamalarına ilişkin şüpheli Ali Şafak’ın da yer aldığı görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

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ETİKETLER
#terör
#rüşvet
#soruşturma
#Şile Belediyesi
#Örgütlü Suç
#Gündem
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