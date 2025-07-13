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 | Özge Sönmez

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kaymakamlık önünde tören bile yaptı: Tam vali olacaktı...

Bursa'da yaşanan dolandırıcılık olayı duyanları şaşkına çevirdi. Kendini önce müftü, sonra kaymakam, ardından da vali yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı ekiplerin yaptığı operasyonda yakayı ele verdi. Şahsın hesap hareketleri ise şaşkına çevirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 10:37

Bursa'da yaşanan olayının detayları şoke etti. Her şey bir şahsın akülü araç vaadine kanmasıyla ortaya çıktı. 25 bin lira dolandırılan engelli şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan operasyon kapsamında, şahsın 10 farklı suçtan aranması bulunan İ.B. olduğu belirlendi. İ.B.'nin kendisini önce müftü, sonra , ardından da vali yardımcısı olarak tanıttığı ve onlarca vatandaşı böyle dolandırdığı tespit edildi. Hatta o şüpheli, gittiği yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören sözü bile verdi.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kaymakamlık önünde tören bile yaptı: Tam vali olacaktı...

VALİ OLAMADAN CEZAEVİNE GİRDİ

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüpheli İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanan İ.B.'nin, Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi. Şüphelinin, bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi.


Dolandırıcılık olaylarının sayısının artabileceği belirtilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğiyle ilgili detaylı inceleme devam ediyor.
Gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#engelli
#iftira
#sahtecilik
#kaymakam
#Suça Karışmak
#Müftü
#Yaşam
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