One Direction grubunun dağılmasındakinin arkasındaki neden! Zayn Malik'in ayrılışı

17 Ekim 2024 14:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:40

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından One Direction grubunun neden dağıldığı gündeme geldi. Gruptan ilk olarak 2015 yılında Zayn Malik ayrıldı.

Bir zamanlar dünyanın en popüler müzik grupları arasında yer alan One Direction'un eski üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesi bütün dünyada gündem oldu.

Grubun hayranları tarafından One Direction'un neden dağıldığı ise araştırılmaya başlandı.

ONE DİRECTİON GRUBU NEDEN DAĞILDI?

One Direction grubu Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles ve Zayn Malik tarafından 2010 yılında kuruldu.

Grup ilk şarkısını kurulduktan bir yıl sonra 11 Eylül 2011 tarihinde çıkardı ve İngiltere müzik listelerinde birinci sıraya yükseldi.

Çıkardıkları her şarkı ve albüm ile bir dönemlerin en popülerleri arasında yer almayı başaran grup için işler Zayn Malik'in ayrılmasından sonra tersine döndü.

Zayn Malik, 2015 yılında dünya turunun ortasında gruptan ayrıldı ve nedenini "stres" olarak açıkladı.

Ancak daha sonra yaptığı açıklamada grubun diğer üyelerinin yeni sözleşme imzalamak için niyetli olmadıklarını açıkladı.

Bu sebepten dolayı da ilk ayrılan ve ayrı albüm çıkaran kişinin kendi olmak istediğini belirten Zayn Malik gruptan ayrıldığını ifade etti.

Zayn Malik'in ayrılığının ardından grup bir süre daha devam etmesine rağmen dağıldı.

ONE DİRECTİON GRUBU NE ZAMAN DAĞILDI?

Zayn Malik'in ayrılmasının ardından Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson ve Harry Styles'dan oluşan grup 2016 yılında tamamen dağıldı.

Diğer sanatçılarda kendi kariyerlerine odaklanarak devam ettiler.