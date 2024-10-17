One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne yaşamını yitirdi

17 Ekim 2024 00:59 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 01:41

One Direction ismiyle bilinen grubun eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin'de tatilde olduğu bilenen Liam Payne'in otelin balkonundan düştüğü öne sürüldü. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

One Direction grubunun eski isimlerinden Liam Payne hayatını kaybetti. 31 yaşındaki ünlü sanatçının Buenos Aires​ Arjantin'deki Palermo'daki Casa Sur otelinin üçüncü katından düşerek öldüğü öne sürüldü. Sanat dünyası genç ismin ölümü sonrası büyük şaşkınlık yaşarken henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. LIAM JAMES PAYNE KİMDİR? Tam adıyla Liam James Payne olarak bilinen ünlü isim 29 Ağustos 1993'te İngiltere'de doğdu. Böbrek sorunları sebebiyle son yıllarda sıkıntılı zamanlar geçirdiği biliniyordu. Payne, 2008 yılında İngiliz televizyon programı The X Factor seçmelerine katıldı ve müziğiyle dikkat çekti. Yarışmada elense de 2010 yılında dört erkekle birlikte One Direction grubuna dahil oldu. İlgili Haberler Zeynep Bastık estetik yaptırdığı haberlerine sitem etti! Video paylaştı ama inandıramadı Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler cenazeye akın etti