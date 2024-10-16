Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler cenazeye akın etti

16 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:25

Anadolu Ateşi dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze törenine ünlü isimler akın etti.

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Pankreas kanseri​ nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze töreni bugün gerçekleşti. Kenan İmirzalıoğlu​ başta olmak üzere birçok sanatçı cenaze töreninde katıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olan Hasan Yalnızoğlu, aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Survivor yarışmasıyla popüler olan Hasan Yalnızoğlu, bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi altındaydı. Dün akşam hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kenan İmirzalıoğlu, Berk Oktay​ ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimler akın etti.

Cenazeye katılan Kenan İmirzalıoğlu, soruları cevapsız bırakırken, gözyaşlarına ise hakim olamadı. Hasan Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızının yanına giden Kenan İmirzalıoğlu bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.