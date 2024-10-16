Zeynep Bastık estetik yaptırdığı haberlerine sitem etti! Video paylaştı ama inandıramadı

16 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:23

Şarkıcı Zeynep Bastık, dün yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ağrılarının devam ettiğini belirten Zeynep Bastık estetik iddialarına açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık​, sosyal medya hesabından hastane​ yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurmuştu. Zeynep Bastık ameliyat haberini "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" ifadeleriyle duyurmuştu. Bugün ise tekrar açıklama yapan Zeynep Bastık, estetik haberlerine sitem etti.

ZEYNEP BASTIK, ESTETİK HABERLERİNE SİTEM ETTİ

Estetik haberlerine sitem eden Zeynep Bastık, "Dün biraz zor bir gece geçirdim Bugün tıkanıklık ve ödem haricinde iyiyim. Deviasyon ameliyatı oldum ben gördüğünüz gibi estetik ameliyatı​ değil” dedi.

Paylaşımı sonrası devam eden estetik mesajlarına da sitem eden Zeynep Bastık, "Yani estetik ameliyatı olduğun çok belli ama bence gizlemene gerek yok çok güzel olmuş" yazan takipçisine "Mustafa'ya seri göz getirin" cevabını verdi.