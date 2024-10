One Direction üyesi Liam Payne'in ölmeden önceki son paylaşımı ortaya çıktı

17 Ekim 2024 10:41 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:41

One Direction grubu üyesi Liam Payne, 31 yaşında balkondan düşerek hayatını kaybetti. Grubun bir diğer eski üyesi Nail Horan’ı dinlemek için Arjantin’e giden Liam Payne’nin ölümden saatler önce attığı video ortaya çıktı.

Bir döneme damgasını vuran One Direction grubu dağıldıktan sonra grup üyeleri müzik kariyerlerine devam etti. Eski grup üyesi Nail Horon'ı dinlemeye giden Liam Payne, kaldığı otelde camdan düşerek hayatın kaybetti. Snapchat paylaşımı ortaya çıkan Liam Payne'nin intihar​ mı ettiği, yoksa kaza​ sonucu hayatını kaybettiği araştırılıyor.

LIAM PAYNE'NİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Otelde bulunan agresif bir müşteri ye müdahale için giden ekipler, bahçede duyulan büyük gürültü sonrası yerde yatan bir adam gördüklerini belirtti. 40 metre yükseklikten düşen Liam Payne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ölümden kısa süre önce kaldığı tel odasından paylaşım yapan Liam Payne'nin videosu hayranlarını büyük üzüntüye soktu. Payne "Bugün bineceğiz. At bineceğiz," dediği video gönderisinde, "Sanırım tekrar polo oynayacağım, bu da beni yaklaşık altı hafta boyunca oyundan uzak tutacak." dediği görüldü.

LIAM PAYNE KİMDİR?

One Direction grubu üyesi Liam Payne, İngilterelidir. Küçük yaşlardan itibaren basketbol oynayan Liam Payne, The X Factor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Erkekler kategorisinde elemeleri geçememiş olan diğer 4 yarışmacı Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan ve Harry Styles ile One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar.