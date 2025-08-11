Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Yeni haftanın ilk işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) önceki hafta aldığı faiz kararı uluslararası para piyasalarında etkisini sürdürürken, Türkiye’de dolar kuru haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Geçen hafta boyunca sınırlı yükselişle 40,70 bandında seyreden dolar için, 41 TL eşiğinin bu hafta aşılıp aşılmayacağı merak konusu. Dolarla paralel hareket eden euro ve sterlin kurları da yatırımcıların yakın takibinde. İşte haftanın ilk gününde güncel döviz fiyatları…

11 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7099 TL

Satış: 40,7644 TL

11 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,5317 TL

Satış: 47,6544 TL

11 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 54,8211 TL

Satış: 54,9516 TL

11 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI