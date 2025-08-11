Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Yeni haftanın ilk işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) önceki hafta aldığı faiz kararı uluslararası para piyasalarında etkisini sürdürürken, Türkiye’de dolar kuru haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Geçen hafta boyunca sınırlı yükselişle 40,70 bandında seyreden dolar için, 41 TL eşiğinin bu hafta aşılıp aşılmayacağı merak konusu. Dolarla paralel hareket eden euro ve sterlin kurları da yatırımcıların yakın takibinde. İşte haftanın ilk gününde güncel döviz fiyatları…
Alış: 40,7099 TL
Satış: 40,7644 TL
Alış: 47,5317 TL
Satış: 47,6544 TL
Alış: 54,8211 TL
Satış: 54,9516 TL