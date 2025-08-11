Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre kısa süreli yerel yağmur geçişleri hariç, Türkiye, yaklaşık 10 günlük kurak bir döneme giriyor. Bu durum susuzluk ve orman yangını riskini artırıyor. Ancak kavurucu sıcaklıklar bir nebze de olsa gerileyecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 07:20

Genel Müdürlüğü (MGM) kısa, orta ve uzun vadeli tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye yaklaşık 10 gün sürecek kurak bir döneme giriyor. Bu durum susuzluk ve orman yangınları riskini artırabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ancak tahminlere göre sıcaklık değerleri kuzeyli rüzgarların da etkisiyle ülke genelinde 4-5°C gerileyecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bugün kavurucu sıcaklık değerleri etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü bekleniyor. Tahminlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde serinleme bugünden itibaren hissedilecek. Ancak güney bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul’da 30-35°C civarında seyreden sıcaklıklar sürecek. Buna karşın ülke genelinde ortalama sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 3-4 derece gerilmesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık değerlerinin 28-29 derecelere ineceği öngörülüyor. Ancak gelecek hafta kuzey bölgelerde sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak.

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 35°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 39°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 42°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 39°C Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 43°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 36°C Az bulutlu ve açık

HATAY 37°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 38°C Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT 29°C Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 34°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 32°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 28°C Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 34°C Parçalı bulutlu

ARTVİN 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 30°C Parçalı bulutlu

TRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 30°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C Az bulutlu ve açık

VAN 30°C Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 41°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 42°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#meteoroloji
#sıcak hava
#sağanak yağış
#Hava Durumu
#Hava Durumu
#Yağmur
#Güncel Hava Durumu
#yüksek sıcaklık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.