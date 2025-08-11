Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kısa, orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye yaklaşık 10 gün sürecek kurak bir döneme giriyor. Bu durum susuzluk ve orman yangınları riskini artırabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ancak tahminlere göre sıcaklık değerleri kuzeyli rüzgarların da etkisiyle ülke genelinde 4-5°C gerileyecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...
Yurt genelinde bugün kavurucu sıcaklık değerleri etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Türkiye’nin kuzey bölgelerinde serinleme bugünden itibaren hissedilecek. Ancak güney bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul’da 30-35°C civarında seyreden sıcaklıklar sürecek. Buna karşın ülke genelinde ortalama sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 3-4 derece gerilmesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık değerlerinin 28-29 derecelere ineceği öngörülüyor. Ancak gelecek hafta kuzey bölgelerde sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak.
BALIKESİR 35°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 39°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık
AFYON 34°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 42°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 42°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 39°C Az bulutlu ve açık
ADANA 43°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 36°C Az bulutlu ve açık
HATAY 37°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 38°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 35°C Az bulutlu ve açık
KONYA 34°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT 29°C Az bulutlu ve açık
BOLU 33°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 34°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 32°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 28°C Az bulutlu ve açık
AMASYA 34°C Parçalı bulutlu
ARTVİN 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 30°C Parçalı bulutlu
TRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM 30°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 37°C Az bulutlu ve açık
VAN 30°C Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 41°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 39°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 42°C Az bulutlu ve açık