Kavurucu sıcaklıklara mola geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kısa, orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarını yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye yaklaşık 10 gün sürecek kurak bir döneme giriyor. Bu durum susuzluk ve orman yangınları riskini artırabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ancak tahminlere göre sıcaklık değerleri kuzeyli rüzgarların da etkisiyle ülke genelinde 4-5°C gerileyecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte Meteoroloji'den alınan son veriler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bugün kavurucu sıcaklık değerleri etkisini hissettirmeye devam edecek. Yurdun doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde serinleme bugünden itibaren hissedilecek. Ancak güney bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul’da 30-35°C civarında seyreden sıcaklıklar sürecek. Buna karşın ülke genelinde ortalama sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 3-4 derece gerilmesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık değerlerinin 28-29 derecelere ineceği öngörülüyor. Ancak gelecek hafta kuzey bölgelerde sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 35°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 39°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 42°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 39°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 43°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 36°C Az bulutlu ve açık

HATAY 37°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 38°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 34°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 32°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 34°C Parçalı bulutlu

ARTVİN 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 30°C Parçalı bulutlu

TRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 30°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C Az bulutlu ve açık

VAN 30°C Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 41°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 42°C Az bulutlu ve açık