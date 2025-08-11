Menü Kapat
30°
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündemlerle toplanıyor: İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede bugün birbirinden önemli gündemler ele alınacak. Dış politikada Gazze'den Beyaz Saray'da imzalanan barış anlaşmasına kadar pek çok konuda Türkiye'nin yol haritası ele alınacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde de alınan mesafe görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündemlerle toplanıyor: İşte masadaki kritik konular
bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana başlığı iç ve dış gelişmelerden oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündemlerle toplanıyor: İşte masadaki kritik konular

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN BARIŞI SONRASI SÜREÇ ELE ALINACAK

Kabinenin temel görüşme konularından birisi 'in duyurduğu 'ye yönelik topyekûn işgal planı olacak. Türkiye'nin bu işgal planına karşılık olarak izleyeceği yol haritası görüşülecek.
Dış politika alanında görüşülecek ana gündem maddelerinden biri de Beyaz Saray'da Donald Trump liderliğinde yaplan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündemlerle toplanıyor: İşte masadaki kritik konular

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÖRÜŞMELERİ MASADA

konusu da yine önemli gündemlerin arasında bulunacak. "Terörsüz Türkiye" kapsamında devam eden görüşmeler de değerlendirilecek konular arasında. Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' komisyonunun çalışmaları değerlendirilecek. Silah bırakma sürecindeki son durum askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.

TGRT Haber
