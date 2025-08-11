Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik gündemlerle toplanıyor: İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana başlığı iç ve dış gelişmelerden oluşacak.

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN BARIŞI SONRASI SÜREÇ ELE ALINACAK

Kabinenin temel görüşme konularından birisi İsrail'in duyurduğu Gazze'ye yönelik topyekûn işgal planı olacak. Türkiye'nin bu işgal planına karşılık olarak izleyeceği yol haritası görüşülecek.

Dış politika alanında görüşülecek ana gündem maddelerinden biri de Beyaz Saray'da Donald Trump liderliğinde yaplan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması olacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÖRÜŞMELERİ MASADA



Suriye konusu da yine önemli gündemlerin arasında bulunacak. "Terörsüz Türkiye" kapsamında devam eden görüşmeler de değerlendirilecek konular arasında. Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' komisyonunun çalışmaları değerlendirilecek. Silah bırakma sürecindeki son durum askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.