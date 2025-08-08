Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecinde 'devlet aklı' vurgusu: 'Yeni evreye giriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38'inci Genel Kurulu'nda iş dünyasına seslendi. DEİK'ın 40'ıncı yılını kutlayan Erdoğan küresel risklere dikkat çekerek "Jeopolitik riskleri çok net okuyoruz" mesajı verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon toplantısına değinen Erdoğan, yeni evreye girildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecinde 'devlet aklı' vurgusu: 'Yeni evreye giriyoruz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin küresel düzeyde ekonomik adımlarından bahseden , iş dünyasına her anlamda destek olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecinde 'devlet aklı' vurgusu: 'Yeni evreye giriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'de kurulan ve ilk görüşmelerini yapan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sürece destek çağrılarının olumlu karşılandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tüm adımlarını devlet aklıyla attığını söyledi.

Açıklamalarından satır başları...

"ARKALARINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDUĞUNU HİSSETTİRDİK"

-Bugün DEİK'in 40'ıncı yılını kutlarken ödül törenini de gerçekleştiriyoruz. 40 kere maşallah. Sizlerin bildiği şu gerçeğin altını çizmek istiyorum, rahmetli Turgut Özal'ın yadigarı olan DEİK'i hem başbakanlığımız hem de cumhurbaşkanlığımız süresince güçlü bir biçimde destekledik. İş dünyamızın önünü açmak için samimiyetle mücadele ettik. İş dünyamızda ihracatçılarımıza ithalatçılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hissettirdik.

"JEOPOLİTİK RİSKLERİ ÇOK NET OKUYORUZ"

-Gazze'deki soykırımla başlayan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. İş dünyamızın fırtınalı bir denizde yol almaya çalıştığı aşikardır. Şirketlerimizin yeni pazarlar bularak sancılı dönemi başarıyla yönettiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecinde 'devlet aklı' vurgusu: 'Yeni evreye giriyoruz'

"NE PISIRIK DAVRANIYOR NE DE KIŞKIRTMALARA CEVAP VERİYORUZ"

-Bir başka hassasiyetimiz şudur, insan hayatını merkeze alan dış politikamızdan taviz vermeden Türkiye'yi çatışmaların gerisinde tutmak. Ne zulme sessiz kalıyor, ne de macera peşinde koşuyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına cevap veriyoruz. Komşumuz Suriye'de bunu yaptık. Rusya Ukrayna savaşında bunu yaptık. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri bitirirken bunu yaptık. Kendi ülkesini batılı televizyon kanallarına şikayet eden siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara merkezli baktık. Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor.

-Bütün bunları hamaset olarak söylemiyorum. DEİK'in potansiyelini biliyorum. Geçtiğimiz günlerde ekonomimizle ilgili çok önemli veriler açıklandı. 2025 temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatımızı gerçekleştirdik.

YENİ BİR EVREYE DAHA GEÇİLDİ

-Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta yeni bir evreye daha geçildi. Sürece destek çağrılarımız olumlu bulundu ve komisyon kuruldu. Bir ön yargıyı daha kırdık. Meseleleri konuşarak çözme yolunda adım attık. Komisyonun çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları atması devlet aklının bir gereğidir. Etrafımızı saran bu ateş çemberinden stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek bu adımlarla çıkabiliriz. Hangi riske giriyorsak bunun için giriyoruz.

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ikinci toplantı! Konuşulanlar 10 yıl sır gibi saklanacak
ETİKETLER
#terörle mücadele
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ihracat
#deik
# Ekonomi
#Siyaseti
#Gündem
