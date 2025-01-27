Evde kestane nasıl yapılır? Kestane tavada, fırında yapımı ve hazırlanışı ve suda kestane hazırlanışının püf noktaları

27 Ocak 2025 17:39 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:42

Özellikle kış aylarında sıkça tükettiğimiz kestane, çeşitli yöntemlerle hazırlanabiliyor. Fırında, tavada, suda ve birçok yöntemle evde kolayca kestane tarifi uygulayabiliriz. Eski yıllarda sobalar üzerinde pişirilen kestane kokusu çocukluğumuzun en güzel anlarından birisidir. Günümüzde sokaklarda satılan kestaneyi evde kendimizde hızlıca pişirebiliriz.

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İster fırında ister tavada kolayca evde kestanenin nasıl yapıldığına dair birçok yöntem bulunuyor. Sert dış kabuğunun yanında içerisindeki yumuşak doku çocukluk anılarımıza ortaktır. Soğuk kış günlerinde evimizde kestaneyi fırında ve tavada yaparken püf noktalarına da uymak gerekir.

EVDE KESTANE NASIL YAPILIR?

Kış aylarının sevilen besini olan kestane hızlı ve pratik şekilde evde kolayca hazırlanabilir. Kestane tarifleri birçok çeşitle uygulanırken tavada, fırında ve sobada hazırlayabilirsiniz.

Kestane yaparken ilk aşama doğru seçim yapmaktır. Parlak ve sert kabuğa sahip olan kestaneler her zaman daha lezzetli olur. Hafif olanların genelde içi boş olurken dolu olması önemlidir. Pişirmeye geçmeden önce kestanelerin kabuklarını bıçak yardımı ile çizmek gerekiyor. Böylece eşit şekilde pişer ve kabuk soyarken daha rahat hareket edersiniz. Kabarık olan kısmına dik bir çizik attıktan sonra suya bırakmak gerekir. Pişirmeden 1 saat önce suya koymalısınız. Bu da daha yumuşak bir tat verir.

KESTANE TAVADA VE FIRINDA NASIL YAPILIR?

Tavada kestane yaparken kestane ve düz bir tavaya ihtiyacınız olacaktır. Kestaneleri ilk olarak suda bekletiniz. Suyunu süzdükten sonra kabukları çizilen kestaneler tavaya koyulur. Altı düz olan bir tavayı orta ateşe koyunuz. Kısa aralıklarla kestaneleri arka tarafına çeviriniz. 15-20 dakika civarında pişirdikten sonra hazır olacaktır. Temiz bir beze sardıktan sonra 10 dakika bekletiniz. Bu işlem kabukların kolay soyulmasına yardımcı olacaktır. Pişirme esnasında tavanın altını çok açmamak gerekir.

Fırında kestane yapmak için gerekenler bir fırın tepsisi ve seçilmiş olan kestanelerdir. Dilerseniz fırın kağıdı da kullanabilirsiniz. Temizlenmiş kestaneleri çizdikten sonra 1 saat boyunca yumuşaması için suda bekletiniz. Fırın tepsisi hazırlandıktan sonra kestanelerin düz yüzeyini kullanarak tepsiye diziniz. Fırın önceden 200 derece ısıtılmış olmalıdır. Düz olarak yerleştirdikten sonra yaklaşık 25 dakika pişmesi gerekir. Çok fazla olmamakla beraber arada kestanelerin yerlerini değiştiriniz. Bu yöntem her tarafının eşit pişmesine yardımcı olacaktır. Yaklaşık 10 dakika bez içerisinde beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

SUDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR, PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Suda kestane yapmak için su, tuz ve seçmiş olduğunuz kestaneler gerekmektedir. Kolay soyulması için çizdiğiniz kestaneleri yıkayarak tencereye yerleştiriniz. Üzerini geçecek şekilde su ekledikten sonra isteğe bağlı olarak tuz koyabilirsiniz. Ocağı orta ateşte açtıktan sonra kaynatmaya başlayınız. Kaynadıktan sonra kısık ateşe geçiniz ve 30 dakika haşlanmasını bekleyiniz. Bıçak eğer kestanelere batıyorsa pişmiş anlamına gelir. Sudan çıkarmanızın ardından kısa süre soğumasını bekleyiniz. Daha sonra servise hazır olacaktır.

KESTANE NASIL SAKLANIR, NEREDE?

Eğer kestaneleri kısa süre içerisinde tüketecekseniz oda sıcaklığında 5 gün boyunca bekleyebilir. Nemin az olduğu serin yerde bekletebilirsiniz. Dilerseniz delinmiş bir poşet içerisinde bekleterek küflenmeyi riskini azaltabilirsiniz.

2 veya 3 hafta içerisinde tüketeceksiniz yıkayıp kuruttuktan sonra buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Dondurucuda bekletmek ise uzun sürede tüketeceksiniz tercih edilebilir. Yıkayıp kuruttuktan sonra çizik işlemini yapınız. Poşete koyduktan sonra dondurucuda bekletebilirsiniz.

Pişen kestaneler saklamak için ise buzdolabını tercih edebilirsiniz. Soğumasının ardındaın hava almayan kap aracılığıyla saklama işlemini yapabilirsiniz.