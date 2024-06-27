Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Türkiye'ye iade edilecek

27 Haziran 2024 22:18 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 22:22

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karışan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Tok ve oğlu, ABD'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilecek.

EYLEM TOK VE OĞLU TİMUR TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hükümetinden alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğunu belirtti.

Bu bilgilerin, Tok'un "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarını işlediğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.

EYLEM TOK VE OĞLU NE ZAMAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK?

Alınan kararın ardından Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ne zaman Türkiye'ye iade edileceği merak ediliyor.

Henüz bir tarih belirtilmese de, yakın zamanda iadeleri bekleniyor.

EYLEM TOK'UN OĞLUNUN KARIŞTIĞI KAZANIN DETAYLARI NELERDİ?

1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazaya karışmasının ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtıkları tespit edildi.

ABD yetkilileri, Türkiye'nin iade talebi üzerine Tok ve Cihantimur'u yakaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.