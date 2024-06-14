Eylem Tok'un oğlunun çarpması sonucu vefat eden Oğuz Murat Aci'nin çocuğu Pars Ege 21 aylık oldu

14 Haziran 2024 17:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:22

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesi acılarını paylaştı.

Aci'nin oğlu Pars Ege, babası olmadan sünnet edildi.

Anne Pervin Aci ve baba Özer Aci, torunları için üzüntülerini dile getirdi.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN ÇOCUĞU KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Murat Aci'nin oğlunun henüz 21 aylık.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin oğlu, babası hayattayken doğduğu hastanede sünnet edildiği öğrenildi.

EYLEM TOK VE OĞLU TESLİM OLDU MU? TUTUKLANDI MI?

Bugün gelen son dakika haberine göre, kaçak Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı.

Türkiye'ye iade süreçlerinin başlaması bekleniyor.