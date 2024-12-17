Eyüpspor - Etimesgut Belediye maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:46

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları kapsamında Eyüpspor ile Etimesgut Belediye karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Etimesgut Belediye ile olan maçının hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacağını gündeme geldi. Karşılaşma bugün saat 13.00'de başlayacak.