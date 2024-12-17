Eyüpspor - Etimesgut Belediye maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları kapsamında Eyüpspor ile Etimesgut Belediye karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Etimesgut Belediye ile olan maçının hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacağını gündeme geldi. Karşılaşma bugün saat 13.00'de başlayacak.
Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. eleme turu maçları bugün başlıyor.
Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım adını gruplara yazdıracak.
Taraftarlar tarafından Eyüpspor - Etimesgut Belediye maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.
EYÜPSPOR-ETİMESGUT BELEDİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de başarılı bir sezon sürdüren Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor ile Cafer Elek yönetimindeki Etimesgut Belediye bugün (17 Aralık 2024) saat 13.00'de, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
20 Aralık 2024 Cuma günü Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlayacak olan Eyüpspor'un, Etimesgut Belediye karşılaşmasında rotasyon yapması bekleniyor.
Ayrıca İstanbul ekibinin 24 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle hem Etimesgut Belediye maçında hem de Fenerbahçe karşılaşmasına forma giyemeyecek.
EYÜPSPOR-ETİMESGUT BELEDİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor-Etimesgut Belediye karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.