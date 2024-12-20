Eyüpspor-Fenerbahçe maç kadrosu gündem oldu! Muhtemel 11'ler

20 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:34

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında bugün Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında deplasmana çıkacak. Taraftarlar tarafından Eyüpspor-Fenerbahçe maçının kadrosu merak ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. İrfan Can Eğribayat'ın sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor.

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala rekabet giderek kızışmaya başladı.

17. hafta maçları kapsamında bugün Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ile olan farkı kapatmak için 3 puanı hedefliyor.

Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve üst sıralardaki yerini korumak için karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

Taraftarlar tarafından Eyüpspor-Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Eyüpspor'da ise Fredik Midtsjo, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in sakatlığı bulunuyor.

Eflatun-sarıların geçtiğimiz hafta sakatlanan genç kalecisi Berke Özer'in ise karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Eyüpspor: Birkan, Robin, Claro, Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

Kargın'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün yapacakken dördüncü hakem olarak ise Burak Olcar görev alacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.