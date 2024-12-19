Eyüpspor-Fenerbahçe maçında İrfan Can Eğribayat oynayacak mı? Sakalığıyla ilgili yeni gelişme

19 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:41

Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile dördüncü sırada bulunan Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-lacivertli taraftarlar maçta İrfan Can Eğribayat'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Son açıklanan bilgilere göre İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Oğuz Aydın'ın Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi! Sakatlık durumu gündem oldu

Oğuz Aydın'ın Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi! Sakatlık durumu gündem oldu

Süper Lig kapsamında Fenerbahçe​, yarın (20 Aralık Cuma) Eyüpspor​ karşısında deplasman mücadelesine çıkacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasında bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren file bekçisi Dominik Livakovic sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerin ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığının bulunması üzerine genç file bekçisi Ertuğrul Çetin oyuna girmişti.

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına İrfan Can Eğribayat'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin son yaptığı antrenmanda İrfan Can Eğribayat'ın takımla birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Ancak konuyla ilgili henüz sarı-lacivertli kulüp tarafından net bir açıklama yapılmadı.

Eyüpspor karşılaşmasında İrfan Can Eğribayat'ın oynamaması durumunda sarı-lacivertlilerin kalesini Ertuğrul Çetin koruyacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?, İSTATİSTİKLERİ

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Kariyerine Adanaspor'da başlayan genç file bekçisi 2020-2023 yılları arasında Göztepe'de forma giydi. 2022 yılından beri ise Fenerbahçe forması giyiyor.

İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol yedi.