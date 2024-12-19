Eyüpspor-Fenerbahçe maçında İrfan Can Eğribayat oynayacak mı? Sakalığıyla ilgili yeni gelişme
Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile dördüncü sırada bulunan Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-lacivertli taraftarlar maçta İrfan Can Eğribayat'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Son açıklanan bilgilere göre İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Süper Lig kapsamında Fenerbahçe, yarın (20 Aralık Cuma) Eyüpspor karşısında deplasman mücadelesine çıkacak.
Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasında bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren file bekçisi Dominik Livakovic sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sarı-lacivertlilerin ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığının bulunması üzerine genç file bekçisi Ertuğrul Çetin oyuna girmişti.
Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı gündem oldu.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına İrfan Can Eğribayat'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin son yaptığı antrenmanda İrfan Can Eğribayat'ın takımla birlikte çalıştığı ortaya çıktı.
Ancak konuyla ilgili henüz sarı-lacivertli kulüp tarafından net bir açıklama yapılmadı.
Eyüpspor karşılaşmasında İrfan Can Eğribayat'ın oynamaması durumunda sarı-lacivertlilerin kalesini Ertuğrul Çetin koruyacak.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?, İSTATİSTİKLERİ
İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.
Kariyerine Adanaspor'da başlayan genç file bekçisi 2020-2023 yılları arasında Göztepe'de forma giydi. 2022 yılından beri ise Fenerbahçe forması giyiyor.
İrfan Can Eğribayat bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol yedi.