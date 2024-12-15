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Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Aralık 2024 22:34 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:54
Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında zirve yarışına devam eden Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup ederek haftayı puan kaybı yaşamadan atlattı.

Fenerbahçe​ ile BaşakşehirTrendyol Süper Lig​ 16. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu​'nda oynanan maçtan Sarı-lacivertli ekip galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı - 1. Resim

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe'nin gollerini 41'de Edin Dzeko​, 74 ve 90. Dakikalarda ise En Nesyri kaydetti.

Başakşehir'in tek sayısını 59'da Piatek kaydetti.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti.

Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı - 2. Resim

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Dakika 41’de Dzeko'nun uzak direğe şutunda top filelerle buluştu.

Ba 45+1'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıyahızlı başlayan Başakşehir’de Piatek 59. dakikada skora dengeyi getirdi.

Dakika 74’te penaltı noktasına yapılan ortada En Nesyri takımını yeniden öne geçirdi.

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde En Nesyri yine kafa golüyle skoru belirleyen isim oldu. 3-1.

Sıkça Sorulan Sorular
Jose Mourinho oyuncunun sezonu kapattığını söyledi.

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Kaynak: TGRT Haber
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