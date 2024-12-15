Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 20:46 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:48
Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı maçta genç futbolcu Oğuz Aydın sakatlığı nedeniyle kenara geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmanın ikinci yarısında Oğuz Aydın sakatlık geçirdi.
Oğuz Aydın, Başakşehir'in hızlı gelişen atağında araya girdikten sonra sakatlık yaşadı. Genç oyuncu bu sakatlık sonrası kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Oğuz Aydın sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Oğuz Aydın'ın yerine kalan sürede Fransız kanat Allan Saint Maximin forma şansı buldu.
Kaynak: tgrthaber.com