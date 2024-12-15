Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sakatlandı!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 20:46 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:48
Fenerbahçe&#039;de Oğuz Aydın sakatlandı!

Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı maçta genç futbolcu Oğuz Aydın sakatlığı nedeniyle kenara geldi.

Süper Lig​'in 16. haftasında Fenerbahçe​ ile Başakşehir​ karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmanın ikinci yarısında Oğuz Aydın​ sakatlık geçirdi.

Oğuz Aydın, Başakşehir'in hızlı gelişen atağında araya girdikten sonra sakatlık yaşadı. Genç oyuncu bu sakatlık sonrası kendini yere bıraktı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Oğuz Aydın sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Oğuz Aydın'ın yerine kalan sürede Fransız kanat Allan Saint Maximin forma şansı buldu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
süper ligFenerbahçebaşakşehiroğuz aydın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...