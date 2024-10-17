F1 Amerika GP'nin saat kaçta düzenleneceği açıklandı! Yarışlar cuma günü başlıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ekim 2024 15:05 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:06

2024 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı uzun bir aranın ardından bu hafta ABD'de düzenlenecek. Sporseverler tarafından F1 Amerika GP'nin ne zaman, saat kaçta düzenleneceği merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapıldı. F1 Amerika GP, 18 Ekim Cuma günü başlıyor.

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Dünyanın en popüler motor sporları arasında yer alan F1 2024 Dünya Şampiyonası, aranın ardından tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonanın 19. yarışı bu hafta ABD'de bulunan 5 bin 487 kilometre uzunluğundaki Circuit of the Americas'da düzenlenecek. Motor sporlarını yakından takip edenler tarafından F1 Amerika GP'nin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. F1 AMERİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? F1 Amerika GP'nin ana yarışı 20 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de düzenlenecek. Karşılaşmanın sıralama turları ise aynı gün Türkiye saati ile gece 01.00'da yapılacak. Karşılaşmanın antrenman, sprint turlarının tarihleri ise şöyle: 18 Ekim Cuma 1. Antrenman Seansı - 20:30 19 Ekim Cumartesi Sprint Sıralama - 00.30

Sprint - 21:00 F1 AMERİKA GP NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA? F1 Amerika GP'nin de antrenman, sprint, sıralama turları ve ana yarışı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU F1 2024 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull pilotu Max Verstappen​ 331 puan ile liderliğini sürdürüyor. Hemen arkasından ise McLaren pilotu Lando Norris​ ise 279 puan ile farkı kapatmaya çalışıyor. Sürücüler M. Verstappen - 331 L. Norris - 276 C. Leclerc - 245 O. Piastri - 237 C. Sainz Jr. - 190 L. Hamilton - 174 G. Russel - 155 S. Perez - 144 F. Alonso - 62 N. Hülkenberg - 24 L. Stroll - 24 Y. Tsunoda - 22 A. Albon - 12 D. Ricciardo - 12 P. Gasly - 8 O. Bearman - 7 K. Magnussen - 6 E. Ocon - 5 F. Colapinto - 4 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0 Takımlar Red Bull - 516 Mc Laren - 475 Ferrari - 441 Mercedes - 329 Aston Martin - 86 RB - 34 Haas - 31 Williams - 16 Alpine - 13 Kick Sauber - 0 İlgili Haberler Hot Wheels'ın F1 aracının ne zaman satışa çıkacağı açıklandı