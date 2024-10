Hot Wheels'ın F1 aracının ne zaman satışa çıkacağı açıklandı

Dünyanın en büyük oyuncak​ üreticileri arasında yer alan Mattel ile F1 küresel lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Mattel, F1 temalı 1:64 ölçeğinde Hot Wheels ürünleri oluşturabilecek.

Vatandaşlar tarafından Hot Wheels'ın F1 aracının ne zaman satışa çıkacağı ise merak ediliyor.

Anlaşma kapsamında açıklanan bilgilere göre Hot Wheels'ın ilk F1 aracı bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Mattel Creations'da tanıtılan ve sınırlı sayıda üretilecek olan araç beyaz ve kırmızı çizgilerden oluşan bir tasarıma sahip.

Aracın burun kısmında 68 numarası yer alırken aracın lastikleri ise değiştirilebilir olacak.

Hot Wheels markasının takımların araçlarını ve çeşitli ürünlerini içerek ilk F1 serisi ise 2025 yılında satışa çıkacak.

