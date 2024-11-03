F1 Brezilya GP saati değişti! FIA ne zaman yapılacağını açıkladı

03 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:30

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Brezilya GP'nin sıralama turları 2 Kasım tarihinde düzenlenecekti. Ancak yoğun yağış nedeniyle sıralama turlarının saati değişti ve ana yarış öne çekildi. Sporseverler tarafından F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Formula 1​ (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışına bu sezon Brezilya ev sahipliği yapılıyor.

2 Kasım Cumartesi günü Brezilya GP'nin sıralama turları Sao Paulo'daki Autodrome Jose Carlos Pace pistinde düzenlenecekti.

Ancak yoğun hava yağışı nedeniyle sıralama turları 3 Kasım Pazar gününe ertelendi. Ayrıca ana yarışın saati de öne çekildi.

Sporseverler tarafından F1 Brezilya GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

F1 BREZİLYA GP SIRALAMA TURU POLE POZİSYONUNU KİM KAZANDI?

F1 Brezilya GP'nin ertelenen sıralama turları bugün (3 Kasım Pazar) saat 13.30'da düzenlendi.

Pole pozisyonunun sahibi McLaren pilotu Lando Norris​ olurken yarışı ikinci sırada ise Mercedes pilotu George Russel yer aldı.

Sıralama turlarını RB pilotu Yuki Tsunoda ise üçüncü olarak bitirdi.

F1 BREZİLYA GP SAAT KAÇTA?

FIA ve F1 tarafından açıklanan bilgilere göre Brezilya GP'nin ana yarışı Türkiye saati ile 18.30'da düzenlenecek.

F1 BREZİLYA GP HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

F1 Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonunun bütün yarışları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

Bu kapsamda F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı olan Brezilya GP, beIN Sports 4 ekranlarından motor sporlarını yakından takip edenler tarafından izlenebilecek.

F1 2024 PUAN DURUMU

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 362 Lando Norris (Büyük Britanya): 315 Charles Leclerc (Monako): 291 Oscar Piastri (Avustralya): 251 Carlos Sainz (İspanya): 240

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