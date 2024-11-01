F1 Brezilya GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti! Bu hafta sonu düzenlenecek
Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı bu hafta Brezilya'da düzenlenecek. Şampiyonanın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte rekabet giderek artmaya başladı. Sporseverler tarafından F1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre sıralama turları 2 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışına bu sezon Brezilya ev sahipliği yapıyor.
Autodrome Jose Carlos Pace pistinde düzenlenecek olan yarışın başlamasına kısa bir süre kaldı.
Motor sporlarını yakından takip edenler tarafından F1 Brezilya Grand Prix (GP) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
F1 BREZİLYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Brezilya GP'nin ilk antrenman seansı bugün (1 Kasım 2024 Cuma) Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın ana yarışı ise 3 Kasım Pazar günü saat 20.00'de düzenlenecek.
F1 BREZİLYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?
F1 yarışlarında sıralama turları genel olarak bir gün önce yapılıyor.
Brezilya GP'nin sıralama turları 2 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın bütün yarış programı ise şöyle:
1 Kasım Cuma
- 17:30 - 1. Antrenman Turu
- 21:30 - Sprint Sıralama
2 Kasım Cumartesi
- 17:00 - Sprint Yarışı
- 21:00 - Sıralama Turu
3 Kasım Pazar
- 20:00 - Ana Yarış
F1 BREZİLYA GP HANGİ KANALDA?
2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama, sprint ve ana yarışları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.
F1 Brezilya GP'de aynı şekilde beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU
Sürücüler
- M. Verstappen - 362
- L. Norris - 315
- C. Leclerc - 291
- O. Piastri - 251
- C. Sainz Jr. - 240
- L. Hamilton - 189
- G. Russel - 177
- S. Perez - 150
- F. Alonso - 62
- N. Hülkenberg - 31
- L. Stroll - 24
- Y. Tsunoda - 22
- K. Magnussen - 14
- A. Albon - 12
- D. Ricciardo - 12
- P. Gasly - 9
- O. Bearman - 7
- F. Colapinto - 5
- E. Ocon - 5
- L. Lawson - 2
- C. Guanyu - 0
- L. Sargeant - 0
- V. Bottas - 0
Takımlar
- McLaren - 566
- Ferrari - 537
- Red Bull - 512
- Mercedes - 366
- Aston Martin - 86
- Haas - 46
- RB - 36
- Williams - 17
- Alpine - 14
- Kick Sauber - 0