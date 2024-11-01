F1 Brezilya GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti! Bu hafta sonu düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

01 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:36

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı bu hafta Brezilya'da düzenlenecek. Şampiyonanın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte rekabet giderek artmaya başladı. Sporseverler tarafından F1 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre sıralama turları 2 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışına bu sezon Brezilya ev sahipliği yapıyor. Autodrome Jose Carlos Pace pistinde düzenlenecek olan yarışın başlamasına kısa bir süre kaldı. Motor sporlarını yakından takip edenler tarafından F1 Brezilya Grand Prix (GP) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. F1 BREZİLYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? F1 Brezilya GP'nin ilk antrenman seansı bugün (1 Kasım 2024 Cuma) Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ana yarışı ise 3 Kasım Pazar günü saat 20.00'de düzenlenecek. F1 BREZİLYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN? F1 yarışlarında sıralama turları genel olarak bir gün önce yapılıyor. Brezilya GP'nin sıralama turları 2 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bütün yarış programı ise şöyle: 1 Kasım Cuma 17:30 - 1. Antrenman Turu

21:30 - Sprint Sıralama 2 Kasım Cumartesi 17:00 - Sprint Yarışı

21:00 - Sıralama Turu 3 Kasım Pazar 20:00 - Ana Yarış F1 BREZİLYA GP HANGİ KANALDA? 2024 Dünya Şampiyonası'nın bütün antrenman, sıralama, sprint ve ana yarışları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. F1 Brezilya GP'de aynı şekilde beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. F1 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI PUAN TABLOSU Sürücüler M. Verstappen - 362 L. Norris - 315 C. Leclerc - 291 O. Piastri - 251 C. Sainz Jr. - 240 L. Hamilton - 189 G. Russel - 177 S. Perez - 150 F. Alonso - 62 N. Hülkenberg - 31 L. Stroll - 24 Y. Tsunoda - 22 K. Magnussen - 14 A. Albon - 12 D. Ricciardo - 12 P. Gasly - 9 O. Bearman - 7 F. Colapinto - 5 E. Ocon - 5 L. Lawson - 2 C. Guanyu - 0 L. Sargeant - 0 V. Bottas - 0 Takımlar McLaren - 566 Ferrari - 537 Red Bull - 512 Mercedes - 366 Aston Martin - 86 Haas - 46 RB - 36 Williams - 17 Alpine - 14 Kick Sauber - 0 İlgili Haberler Hot Wheels'ın F1 aracının ne zaman satışa çıkacağı açıklandı